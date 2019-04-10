У Зеленского говорят, что никаких кадровых решений еще не принимали

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляют, что никаких кадровых решений еще не принимали, а информация, которая появилась в СМИ, является домыслами и предположениями.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента.

"Кандидатов объявят до голосования во втором туре, как и обещал Владимир. Подчеркиваем: только он и только в тот срок, о котором он говорил ранее", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе объяснили, какими принципами руководствуются при отборе кандидатов на должности.

Это, в частности, профессионализм в сфере компетенции, которую требует должность; отсутствие подозрений в совершении коррупционных деяний; отсутствие деловых и политических связей со страной-агрессором и готовность добровольно уйти в отставку в случае возникновения подозрений в ненадлежащем использовании власти и превышении полномочий.

"Любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями являются преждевременными", - отметили в команде Зеленского.

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Ставки сделаны. Кого непроходные кандидаты поддерживают во втором туре

Напомним: