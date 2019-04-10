"Откат" за "выполнение работ": чиновника Винницкой ОГА задержали

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Среда, 10 апреля 2019, 09:47

Одного из руководителей структурного подразделения Винницкой областной госадминистрации уличили в вымогательстве почти 180 тысяч гривен взятки за подписание актов выполненных работ.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, работали оперативники полицейского управления защиты экономики в Винницкой области и следователи областной полиции.

Правоохранители собрали материалы противоправной деятельности чиновника Винницкой ОГА, который наладил "систему получения откатов от субъектов хозяйствования".

 

"В ходе следствия было установлено, что средства фигурант требует и получает от представителей коммерческих структур, которые являются победителями тендеров на проведение работ за бюджетные средства. Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от суммы перечисленных средств по актам выполненных работ", – отмечает полиция.

9 апреля при получении почти 180 тысяч гривен взятки правоохранители задержали руководителя структурного подразделения ОГА (в порядке ст. 208 УПК).

Предмет неправомерной выгоды изъят.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УКУ – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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Темы: взятка Винницкая область полиция


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