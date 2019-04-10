Порошенко собрал БПП: надо победить Зеленского нокаутом

Президент Петр Порошенко впервые за долгое время собрал фракцию БПП на совещание, где говорили о том, что кампания против другого кандидата в президенты Владимира Зеленского должна стать жесткой.

Такая встреча состоялась в АП 8 апреля, говорится в статье "Украинской правды" "Шоу против бизнеса. Как Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру".

Отмечается, что на этой встрече Порошенко рассказал, что до сих пор он не работал против Зе в полную силу, но пора это изменить.

"Мы воевали с Юлей, потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", - пересказывал УП слова действующего президента депутат его фракции.

"Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом", - добавил другой народный избранник с БПП.

В то же время сообщается, что реалистичного сценария нокаута никто из президентского штаба или окружения УП рассказать не смог.

"Любое хорошее дело доходит до людей через месяц. С момента, когда оно произойдет, до момента, когда о нем узнают люди на местах, проходит месяц. У нас этого месяца нет. Поэтому мы будем его провоцировать на дебаты, на другие ошибки. Каждая его "штанга", как с анализами, очень нам помогает. Это очень расхолаживает его избирателей из числа образованной публики", - пояснил один из ближайших соратников Порошенко.

Вместе с тем, у президента не исключают возможного проигрыша, но уверяют, что Порошенко не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах.

"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко", - добавил близкий соратник президента.