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Кровь у Зеленского брал массажист, который играл в "Сватах" – СМИ

Пятница, 5 апреля 2019, 12:39
Кровь у Зеленского брал массажист, который играл в Сватах – СМИ

Кровь на анализы у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского брал врач, который специализируется на массаже.

Об этом сообщает телеканал "АТR".

Врачом, вероятно, является Владислав Кирякулов. На сайте медицинского центра "Евролаб" отмечается, что он работает массажистом и доктором по общей гигиене, имеет 10-летний стаж.

 

Согласно данным из открытых источников, Кирякулов снимался в телевизионном кулинарном шоу "МастерШеф-8" и участвовал в съемках различных фильмов.

Среди фильмографии врача – эпизодическая роль в в 5-той части сериала "Сваты", который снимала студия "Квартал 95" Зеленского.

 

На личной странице в соцсети Кирякулов часто выкладывал фото с разных съемок.

Кирякулов на съемках фильма
Кирякулов на съемках фильма "Охота на Вервольфа"
ФОТО СО СТРАНИЦЫ КИРЯКУЛОВА в соцсети

На профильных медицинских сайтах значится, что врач занимается лечением боли в спине, шеи, плоскостопия, остеохондроза и других проблем двигательного аппарата.

Кирякулов, вероятно, учился акушерскому и медико-профилактическому делу, стажировался в Венгрии.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий "Евролаба". Однако в клинике отказались отвечать на вопросы и положили трубку.

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Напомним:

  • Утром 5 апреля Зеленский заявил, что сдал анализы в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает шоумена.
  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию.
  • И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.

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