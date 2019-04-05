Кровь у Зеленского брал массажист, который играл в "Сватах" – СМИ

Кровь на анализы у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского брал врач, который специализируется на массаже.

Об этом сообщает телеканал "АТR".

Врачом, вероятно, является Владислав Кирякулов. На сайте медицинского центра "Евролаб" отмечается, что он работает массажистом и доктором по общей гигиене, имеет 10-летний стаж.

Согласно данным из открытых источников, Кирякулов снимался в телевизионном кулинарном шоу "МастерШеф-8" и участвовал в съемках различных фильмов.

Среди фильмографии врача – эпизодическая роль в в 5-той части сериала "Сваты", который снимала студия "Квартал 95" Зеленского.

На личной странице в соцсети Кирякулов часто выкладывал фото с разных съемок.

Кирякулов на съемках фильма "Охота на Вервольфа" ФОТО СО СТРАНИЦЫ КИРЯКУЛОВА в соцсети

На профильных медицинских сайтах значится, что врач занимается лечением боли в спине, шеи, плоскостопия, остеохондроза и других проблем двигательного аппарата.

Кирякулов, вероятно, учился акушерскому и медико-профилактическому делу, стажировался в Венгрии.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий "Евролаба". Однако в клинике отказались отвечать на вопросы и положили трубку.

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Напомним: