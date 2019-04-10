Смешко не примет должностей ни от Зеленского, ни от Порошенко
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Среда, 10 апреля 2019, 12:22
Экс-кандидат в президенты, бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров со штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о будущих должностях.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Смешко Зоя Загородняя.
"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.
Пресс-секретарь отметила, что Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов.
Напомним:
- Издание "Лига", ссылаясь на источники в штабе Зеленского, сообщило, что у шоумена рассматривают такие назначения: глава МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ или экс-председатель Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ - Игорь Смешко.
- Позже "Зе Команда" заявила, что никакие кадровые решения еще не приняты, а имена кандидат озвучит сам до второго тура выборов президента.
- По результатам первого тура выборов Игорь Смешко получил 6.04% голосов.
Александр Шумилин, УП
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