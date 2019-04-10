Смешко не примет должностей ни от Зеленского, ни от Порошенко

Экс-кандидат в президенты, бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров со штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о будущих должностях.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Смешко Зоя Загородняя.

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов.

Напомним: