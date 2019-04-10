Суд оправдал активиста, который якобы агитировал против Зеленского

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста "Відсічі" Леонида Овчаренко, которого обвиняли в незаконной агитации против кандидата в президенты Владимира Зеленского и в злостном неповиновении работникам полиции.

Об этом 10 апреля сообщает движение "Відсіч" в Facebook.

Отмечается, что суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Леонид Овчаренко FB "Відсіч"

"В наших листовках судья не увидела никакой агитации", - утверждают у "Відсічі".

Активисты добавили, что теперь планируют забрать в полиции свои листовки и палатку.

FB "Відсіч"

Напомним: