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Суд оправдал активиста, который якобы агитировал против Зеленского

Среда, 10 апреля 2019, 14:05

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста "Відсічі" Леонида Овчаренко, которого обвиняли в незаконной агитации против кандидата в президенты Владимира Зеленского и в злостном неповиновении работникам полиции.

Об этом 10 апреля сообщает движение "Відсіч" в Facebook.

Отмечается, что суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Леонид Овчаренко
Леонид Овчаренко
FB "Відсіч"

"В наших листовках судья не увидела никакой агитации", - утверждают у "Відсічі".

Активисты добавили, что теперь планируют забрать в полиции свои листовки  и палатку.

 
FB "Відсіч"

Напомним:

  • 7 апреля правоохранители задержали Овчаренко в центре Киева.
  • На активиста составили два административных протокола по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
  • Предвыборная агитация запрещается до объявления ЦИК результатов голосования в первом туре выборов президента Украины.
  • Однако активист утверждал, что не агитировал ни "за", ни "против" и не нарушал закон.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборыагитация
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