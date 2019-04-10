Суд оправдал активиста, который якобы агитировал против Зеленского
1662 просмотра
Среда, 10 апреля 2019, 14:05
Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста "Відсічі" Леонида Овчаренко, которого обвиняли в незаконной агитации против кандидата в президенты Владимира Зеленского и в злостном неповиновении работникам полиции.
Об этом 10 апреля сообщает движение "Відсіч" в Facebook.
Отмечается, что суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.
"В наших листовках судья не увидела никакой агитации", - утверждают у "Відсічі".
Активисты добавили, что теперь планируют забрать в полиции свои листовки и палатку.
Напомним:
- 7 апреля правоохранители задержали Овчаренко в центре Киева.
- На активиста составили два административных протокола по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Предвыборная агитация запрещается до объявления ЦИК результатов голосования в первом туре выборов президента Украины.
- Однако активист утверждал, что не агитировал ни "за", ни "против" и не нарушал закон.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua