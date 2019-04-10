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Меркель: отсрочка Brexit должна быть как можно короче

Среда, 10 апреля 2019, 17:09

Любая отсрочка Brexit, которая будет предлагаться Великобритании, должна быть "как можно короче".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой приводит Politicо.

Выступая в Берлине накануне чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, Меркель выразила поддержку в предоставлении Британии дополнительного времени, чтобы Лондон смог найти компромисс и утвердить соглашение о выходе

"Я считаю, и кабинет считает, что мы должны дать обеим сторонам достаточно времени", - сказала она, добавив, что продолжение может длиться "месяцы".

Канцлер отметила, что срок продления должен быть "как можно короче", но в то же время достаточно долгим, чтобы дать ЕС "душевное спокойствие, что нам не нужно будет заниматься тем же вопросом каждые две недели".

Меркель сказала, что главная цель его правительства - обеспечить "упорядоченный" Brexit. Однако она подчеркнула, что важно также, чтобы Великобритания играла "конструктивную роль".

"У нас есть собственные ожидания. Прежде всего, это обеспечение того, чтобы ЕС продолжал должным образом функционировать. Также речь идет об упорядоченном администрировании европейских выборов в мае в Британии", - добавила она.

Как известно, сегодня лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на внеочередном саммите, на котором должны решить, предоставлять ли Британии еще одну отсрочку Brexit.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй официально представит свою просьбу о переносе даты выхода страны из ЕС на 30 июня с возможностью более раннего выхода, если парламент примет соглашение о Brexit раньше.

В то же время президент Европейского совета Дональд Туск официально предложил странам ЕС утвердить "гибкий" вариант продления срока Brexit.

Без решения об отсрочке Британия покинет ЕС 12 апреля в 22.00 (по Брюсселю).

Темы: ЕСВеликобританияМеркель
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