Песков рассказал о последней встрече Путина с Медведчуком
Среда, 10 апреля 2019, 17:30
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимиром Медведчуком.
Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает российское агентство ТАСС.
Песков добавил, что Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.
"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - сказал Песков.
Напомним: