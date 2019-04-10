Песков рассказал о последней встрече Путина с Медведчуком

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Среда, 10 апреля 2019, 17:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимиром Медведчуком.

Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает российское агентство ТАСС.

Песков добавил, что Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - сказал Песков.

Напомним:

  • В марте Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко посетили Москву и встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
  • Медведчук говорит, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласны с его "планом" по "установлению мира".

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Темы: Путин Медведчук Росcия


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