Песков рассказал о последней встрече Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимиром Медведчуком.

Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает российское агентство ТАСС.

Песков добавил, что Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - сказал Песков.

Напомним: