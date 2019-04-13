У победителя выборов будут формальные основания распустить ВР - СМИ

У победителя президентских выборов будут формальные основания прекратить полномочия Верховной Рады сразу после принятия присяги, если он будет опираться на решение Окружного административного суда Киева.

Об этом речь идет в статье Сергея Рахманина для ZN.ua "Досрочные парламентские выборы – мифы и реалии".

6 марта суд официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию по состоянию на 28 февраля 2019 года о наличии коалиции, требуя предоставить ее персональный состав.

Суд принял соответствующее решение по иску Андрея Деркача относительно обязательства координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения.

"Суд обязал подать необходимые документы (либо письменные объяснения невозможности предоставления суду истребованных доказательств) до 12 марта - т.е. еще месяц назад. По нашей информации, документы предоставлены не были, объяснения — тоже", - отмечается в статье.

Если документы суду не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 г. 30 дней, отведенных на формирование новой, истекли в конце марта.

"Следовательно, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги", - отмечает автор материала.

Также, по мнению Рахманина, в планах команды Зеленского может значиться и шантаж Верховной Рады, наравне с ее роспуском - принуждение к сотрудничеству посредством угрозы досрочных выборов.

В частности, в плане действий Зеленского в случае его победы значится "секретный план" для Рады".

"Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещает использовать другие варианты, "которые многих удивят", - добавил автор статьи.

При этом "конструктором" оригинального "капкана для Рады" источники СМИ называют Андрея Богдана - личного адвоката олигарха Игоря Коломойского, который осуществляет юридическое сопровождение кандидата Зеленского.

"Утверждают, что Богдан (один из возможных кандидатов на роль главы АП, в случае победы Зеленского) имеет прочные связи с киевским ОАС. По тем же сведениям, иск Деркача не был частью схемы изначально, просто в суде (полагаю, по рекомендации извне) решили использовать подходящее существующее дело для "подкопа" под парламент", - пишет Рахманин.

Он также отмечает, что "сам факт использования схемы совершенно не обязательно означает роспуск ВР".

"Нормы статьи 90 (Конституции Украины - ред.) - дискреция, а не императив. Глава государства не обязан, а может досрочно прекратить полномочия Рады в случае невыполнения ею определенных конституционных предписаний", - пояснил он.

Напомним,