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В Канаде полностью сгорел Украинский культурный центр

Суббота, 13 апреля 2019, 20:03
В Канаде полностью сгорел Украинский культурный центр
Hamilton Fire Dept/Twitter

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем.

Об этом сообщает Укринформ.

 
Укринформ

По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на субботу, никто не пострадал, однако здание, которое принадлежало Союзу украинской молодежи, получило серьезные повреждения.

Кроме собственно культурного центра, в котором происходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона, в здании находилось также отделение кредитного союза "Будущность". Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

Отмечается, что не установлены пока и причины пожара.

Вместе с тем, посол Канады в Украине Роман Ващук подтвердил в Twitter, что в Гамильтоне сгорел Украинский культурный центр.

"Пожарные не считают, что это намеренный поджог. С домом сгорели архивы и памятники полвека общественной жизни", - добавил он.

Украинская правда
Темы: Канада
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