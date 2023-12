Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на субботу, никто не пострадал, однако здание, которое принадлежало Союзу украинской молодежи, получило серьезные повреждения.

Multiple Alarm fire at 241 Kenilworth Avenue North ... Ukranian Cultural Club .... Fire has now extended into the roof .. defensive attack on the fire pic.twitter.com/GzO3v2qy9v