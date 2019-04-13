Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем.

Об этом сообщает Укринформ.

Укринформ

По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на субботу, никто не пострадал, однако здание, которое принадлежало Союзу украинской молодежи, получило серьезные повреждения.

Multiple Alarm fire at 241 Kenilworth Avenue North ... Ukranian Cultural Club .... Fire has now extended into the roof .. defensive attack on the fire pic.twitter.com/GzO3v2qy9v — Hamilton Fire Dept (@HamiltonFireDep) 13 квітня 2019 р.

Кроме собственно культурного центра, в котором происходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона, в здании находилось также отделение кредитного союза "Будущность". Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

Отмечается, что не установлены пока и причины пожара.

Вместе с тем, посол Канады в Украине Роман Ващук подтвердил в Twitter, что в Гамильтоне сгорел Украинский культурный центр.

В місті Гамільтон #Онтаріо згорів Український Культурний Центр. Пожежники не вважають, що це зловмисний підпал. З будинком згоріли архіви й пам‘ятки півстоліття громадського життя. https://t.co/WaOLV0PxbE — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 13 квітня 2019 р.

"Пожарные не считают, что это намеренный поджог. С домом сгорели архивы и памятники полвека общественной жизни", - добавил он.