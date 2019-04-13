Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон около Торонто было полностью уничтожено огнем.

Об этом сообщает Укринформ.

Укринформ

По словам правоохранителей, в результате пожара, возникшего в ночь на субботу, никто не пострадал, однако здание, которое принадлежало Союзу украинской молодежи, получило серьезные повреждения.

Кроме собственно культурного центра, в котором происходили многочисленные мероприятия украинской общины Гамильтона, в здании находилось также отделение кредитного союза "Будущность". Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства или важные документы финансового учреждения.

Отмечается, что не установлены пока и причины пожара.