У Канаді повністю згорів Український культурний центр - ЗМІ

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Субота, 13 квітня 2019, 20:03

Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.

Про це повідомляє Укрінформ.

 
Укрінформ

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність". Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.

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Теми: Канада


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