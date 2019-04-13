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У Канаді повністю згорів Український культурний центр

Субота, 13 квітня 2019, 20:03
У Канаді повністю згорів Український культурний центр
Hamilton Fire Dept/Twitter

Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.

Про це повідомляє Укрінформ.

 
Укрінформ

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність". Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.

Разом з тим, посол Канади в Україні Роман Ващук підтвердив у Twitter, що в Гамільтоні згорів Український культурний центр.

"Пожежники не вважають, що це зловмисний підпал. З будинком згоріли архіви й пам’ятки півстоліття громадського життя", - додав він.

Українська правда
Теми: Канада
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