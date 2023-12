Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

Multiple Alarm fire at 241 Kenilworth Avenue North ... Ukranian Cultural Club .... Fire has now extended into the roof .. defensive attack on the fire pic.twitter.com/GzO3v2qy9v