Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем.

Про це повідомляє Укрінформ.

Укрінформ

За словами правоохоронців, унаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

Multiple Alarm fire at 241 Kenilworth Avenue North ... Ukranian Cultural Club .... Fire has now extended into the roof .. defensive attack on the fire pic.twitter.com/GzO3v2qy9v — Hamilton Fire Dept (@HamiltonFireDep) 13 квітня 2019 р.

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки "Будущність". Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.

Разом з тим, посол Канади в Україні Роман Ващук підтвердив у Twitter, що в Гамільтоні згорів Український культурний центр.

В місті Гамільтон #Онтаріо згорів Український Культурний Центр. Пожежники не вважають, що це зловмисний підпал. З будинком згоріли архіви й пам‘ятки півстоліття громадського життя. https://t.co/WaOLV0PxbE — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 13 квітня 2019 р.

"Пожежники не вважають, що це зловмисний підпал. З будинком згоріли архіви й пам’ятки півстоліття громадського життя", - додав він.