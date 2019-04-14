Порошенко зовет Зеленского на ICTV

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призывает своего соперника Владимира Зеленского прийти в понедельник на эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский".

"Мне не нравится, когда в стране избирательная кампания похожа на немое кино... Когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы выбираем не Голобородько, а президента Украины", - сказал Порошенко.

"Владимир Александрович, завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, "Свобода слова", в 22:30. Завтра я буду там... Если вы сегодня не успеете, приезжайте завтра. Если и завтра не получится, я послезавтра вас приглашу. У вас будет возможность прийти и рассказать гражданам Украины свои планы, свою программу. Отсидеться, я думаю, не должно получиться", - отметил он.

Порошенко рассказал, что приходил на телеканал "1+1", куда Зеленский его приглашал.

"А здесь, как в русской песне, "Я пришла к тебе, а ты растерялся". И спутались карты, трубки начали бросаться. Не бросайте трубку, это не тот разговор, который я хотел бы слышать от украинского кандидата в президенты", - подчеркнул он.

Порошенко также заявил, что сделает все, чтобы дебаты между ним и Зеленским состоялись, но не пойдет на нарушение закона, ведь по закону кандидаты обязаны прийти на дебаты 19 апреля в 20 часов на Суспільному.

"Я не хочу мериться роликами. Я категорический противник виртуальной кампании", - добавил он.

Президент отметил, что ему не нравится поддержка кандидатуры Зеленского со стороны экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, а также российских политиков Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. По его словам, это мог бы объяснить сам Зеленский, однако он этого не делает.

Порошенко также подчеркнул, что никогда не называл Зеленского наркоманом, поскольку не имеет для этого оснований, и сдачу анализов на наркотическую и алкогольную зависимость инициировал именно Зеленский.

"Остались ли вопросы по сдаче тестов? Остались. Но все, точку поставим. Имеющий глаза и уши, все увидел, услышал и понял", - сказал действующий президент.

Порошенко присвятив пісню Зеленському — зі сцени під «Олімпійським» заспівав «Ти ж мене підманула» pic.twitter.com/n0xLJHlK0U — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 квітня 2019 р.

По окончании общения с журналистами Порошенко снова вышел к своим сторонникам на Троицкую площадь перед НСК "Олимпийский", где вместе с музыкантами и сторонниками спел украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".