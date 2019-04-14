Порошенко кличе Зеленського на ICTV

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликає свого суперника Володимира Зеленського прийти в понеділок на ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на НСК "Олімпійський".

"Мені не подобається, коли в країні виборча кампанія схожа на німе кіно… Коли кандидат мелькає на екранах, але нічого не говорить, для більшості це просто сюжет з фільму "Слуга народу". Але ми обираємо не Голобородька, а президента України", - сказав Порошенко.

"Володимире Олександровичу, завтра мене запросили, так само, як і вас, в ефір ICTV, "Свобода слова", о 22:30. Завтра я буду там… Якщо ви сьогодні не встигнете, приїжджайте завтра. Якщо й завтра не вийде, я післязавтра вас запрошу. У вас буде можливість прийти й розповісти громадянам України свої плани, свою програму. Відсидітись, я думаю, не повинно вдатися", - зазначив він.

Порошенко розповів, що приходив на телеканал "1+1", куди Зеленський його запрошував.

"А тут, як в російській пісні, "Я пришла к тебе, а ты растерялся". І поплутались карти, трубки почали кидатися. Не кидайте трубку, це не та розмова, яку я хотів би чути від українського кандидата в президенти", - наголосив він.

Порошенко також заявив, що зробить усе, щоб дебати між ним і Зеленським відбулися, але не піде на порушення закону, адже за законом кандидати зобов’язані прийти на дебати 19 квітня о 20 годині на Суспільному.

"Я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальної кампанії", - додав він.

Президент зазначив, що йому не подобається підтримка кандидатури Зеленського з боку екс-президента Віктора Януковича та екс-прем’єра Миколи Азарова, а також російських політиків Володимира Жириновського та Геннадія Зюганова. За його словами, це міг би пояснити сам Зеленський, однак він цього не робить.

Відповідаючи на питання, чи готовий він співпрацювати з Володимиром Зеленським в разі обрання його президентом та чи буде партія "БПП Солідарність" формувати коаліцію в парламенті з партією "Слуга народу", Порошенко сказав, що "до майбутнього парламенту треба дожити".

"Я думаю, що парламентарі й майбутні члени парламенту визначаються тоді, коли вони хоч щось почують від пана Зеленського… На дебати, на які ми зібралися і де пана Зеленського немає, його запрошували, щоб він хоч щось розповів – як він бачить європейську інтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, як він бачить перші напрямки реформ, як він бачить продовження курсу реформ президента Порошенка, якщо, не дай боже, він буде обраний? Але це буде вибір українського народу, і я буду шанувати будь-який вибір", - сказав чинний президент.

Порошенко також підкреслив, що ніколи не називав Зеленського наркоманом, бо не має для цього підстав, і що здачу аналізів на наркотичну і алкогольну залежність ініціював саме Зеленський.

"Чи залишились питання по здачі тестів? Залишились. Але все, крапку поставимо. Хто має очі й вуха, усе побачив, почув і зрозумів", - сказав діючий президент.

Порошенко присвятив пісню Зеленському — зі сцени під «Олімпійським» заспівав «Ти ж мене підманула» pic.twitter.com/n0xLJHlK0U — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 квітня 2019 р.

По закінченні спілкування з журналістами Порошенко знову вийшов до своїх прихильників на Троїцьку площу перед НСК "Олімпійський", де разом з музикантами і прихильниками заспівав українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Пізніше на каналі Петра Порошенка в YouTube з’явилося відео з назвою "Стадіон, так стадіон!", із кадрами з недільного перебування там чинного президента.