Стало известно, кто будет арендовать кинотеатр "Киев": цена выросла в 45 раз

Конкурс на аренду коммунального кинотеатра "Киев" выиграла сеть "Синема Центр".

Соответствующее решение приняла в понедельник конкурсная комиссия Киевской городской государственной администрации.

Предприятие победило с ценой аренды в 2 млн 119 тыс 253 грн в месяц (без налога на добавленную стоимость).

Ранее киевские власти сообщали, что предыдущий арендатор платил за помещение 47 тысяч в месяц.

В этом году аукцион в КГГА стартовал с цифры 569 тыс. 253 грн. Увеличивать ее можно было на 50 тысяч за один шаг.

Фирма-победитель записана на панамскую компанию, однако известно, что учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала "1+1" Александр Роднянский и Борис Фуксман.

Cinema City насчитывает 3 кинотеатра в Киеве, Одессе и Тернополе.

Предыдущий арендатор, ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", не подавал документы на новый конкурс.

Во время заседания комиссии в КГГА отметили, что условия конкурса прописаны так, чтобы сохранить "фестивальный и артхаусный профиль" кинотеатра.

В частности, не менее 30% репертуара должен составлять украинский кинематограф. Также арендатор должен сотрудничать с международными кинофестивалями и обеспечить свободный доступ зрителей с инвалидностью.

В течение 30 дней должны быть проведены публичные обсуждения плана работы кинотеатра и международных программ, которые будут проходить в нем.

Кроме того, победитель конкурса должен заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, где будет четко определено целевое предназначение здания кинотеатра.

Участие в конкурсе также принимали ООО "Планета Кино", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ОО "Фонд "Молодость" и ООО "Сантини Фьюжн".

Как сообщает "Детектор медиа", инвестор Борис Фуксман присутствовал на аукционе и заявил, что они планируют открыть 4 дополнительных залла в помещении кинотеатра "Киев". Сейчас там действует 3 зала.

Сказать, когда новый арендатор начнет работу и сколько продлится ремонт, Фуксман не смог.

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Напомним: