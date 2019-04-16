Советник Зеленского Данилюк не видит необходимости в дополнительном аудите НБУ
Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости проведения дополнительного аудита Нацбанка.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".
"Если говорит о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая организация, и это очень большое достижение за последние годы, что Нацбанк стал независимым. И сейчас он намного меньше зависим от политических решений, чем это было пять лет назад", - отметил Данилюк.
Он заявил, что в вопросе необходимости проведения аудита нужно руководствоваться исключительно действующими законами Украины.
"Мне трудно это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил советник Зеленского, отвечая на вопрос о необходимости какого-либо дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.
Напомним:
- Ранее спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.
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