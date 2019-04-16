Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Зеленского Данилюк не видит необходимости в дополнительном аудите НБУ

Вторник, 16 апреля 2019, 00:09

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости проведения дополнительного аудита Нацбанка.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорит о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая организация, и это очень большое достижение за последние годы, что Нацбанк стал независимым. И сейчас он намного меньше зависим от политических решений, чем это было пять лет назад", - отметил Данилюк.

Он заявил, что в вопросе необходимости проведения аудита нужно руководствоваться исключительно действующими законами Украины.

"Мне трудно это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил советник Зеленского, отвечая на вопрос о необходимости какого-либо дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.

Напомним:

  • Ранее спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУЗеленскийАлександр Данилюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
НБУ
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: