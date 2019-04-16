Советник Зеленского Данилюк не видит необходимости в дополнительном аудите НБУ

3214 просмотров
Вторник, 16 апреля 2019, 00:09

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости проведения дополнительного аудита Нацбанка.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорит о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая организация, и это очень большое достижение за последние годы, что Нацбанк стал независимым. И сейчас он намного меньше зависим от политических решений, чем это было пять лет назад", - отметил Данилюк.

Он заявил, что в вопросе необходимости проведения аудита нужно руководствоваться исключительно действующими законами Украины.

"Мне трудно это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил советник Зеленского, отвечая на вопрос о необходимости какого-либо дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.

Напомним:

  • Ранее спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НБУ Зеленский Данилюк


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке удерживает позиции 12 апреля 2019, 20:06
Гривня на межбанке упала еще ниже 10 апреля 2019, 19:00
Украинцы в марте купили валюты больше, чем продали – НБУ 8 апреля 2019, 20:45
Все новости
Главные новости
Посол Франции возмущена неуместной шуткой политолога Порошенко о пожаре в Париже
Савченко и Рубана выпустили из-под стражи в зале суда
В горящем Соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша
В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери
Все новости
мнение

Когда покупать ребенку смартфон?

Лайфхаки

7 способов ускорить свою реакцию

тест

Что вы знаете о сексе и своих эрогенных зонах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів