Советник Зеленского Данилюк не видит необходимости в дополнительном аудите НБУ

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости проведения дополнительного аудита Нацбанка.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорит о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая организация, и это очень большое достижение за последние годы, что Нацбанк стал независимым. И сейчас он намного меньше зависим от политических решений, чем это было пять лет назад", - отметил Данилюк.

Он заявил, что в вопросе необходимости проведения аудита нужно руководствоваться исключительно действующими законами Украины.

"Мне трудно это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил советник Зеленского, отвечая на вопрос о необходимости какого-либо дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.

Напомним: