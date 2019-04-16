Данилюк: ПриватБанк национализировали правильно – какая компенсация?

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации "ПриватБанка" было правильным.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно национализации "Приватбанка" Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", – заявил экс-чиновник.

На счет необходимости компенсации бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка советник Зеленского сказал: "Это вопрос к суду, но если выходит из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может быть речь".

В то же время, Данилюк озвучил ситуации со стороны президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко, которые якобы мешали ему как министру финансов и руководству "ПриватБанка" защищать интересы Украины в Лондонском суде.

"Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценка, так как вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией относительно Лондонского суда с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме (Юрием Луценко – ред.) ", - заявил экс-министр.

"И я считал, что это не позиция президента, который защищает интересы страны", – добавил Данилюк.

Со своей стороны, Петр Порошенко заявил, что Александр Данилюк имеет конфликт интересов, поскольку занимался национализацией "ПриватБанка", а сейчас работает в команде Зеленского.

Между тем, Шестой апелляционный административный суд 15 апреля отложил на 22 апреля рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, сообщил "Интерфакс-Украина" представитель одной из сторон спора.

Именно итоги проверки "Приватбанка" легли в основу национализации банка в декабре 2016 года. Правомерность действий НБУ и Минфина обжаловала кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка".

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Напомним: