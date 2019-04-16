Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк: ПриватБанк национализировали правильно – какая компенсация?

Вторник, 16 апреля 2019, 08:36

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации "ПриватБанка" было правильным.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно национализации "Приватбанка" Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", – заявил экс-чиновник.

На счет необходимости компенсации бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка советник Зеленского сказал: "Это вопрос к суду, но если выходит из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может быть речь".

В то же время, Данилюк озвучил ситуации со стороны президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко, которые якобы мешали ему как министру финансов и руководству "ПриватБанка" защищать интересы Украины в Лондонском суде.

"Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценка, так как вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией относительно Лондонского суда с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме (Юрием Луценко – ред.) ", - заявил экс-министр.

"И я считал, что это не позиция президента, который защищает интересы страны", – добавил Данилюк.

Со своей стороны, Петр Порошенко заявил, что Александр Данилюк имеет конфликт интересов, поскольку занимался национализацией "ПриватБанка", а сейчас работает в команде Зеленского.

Между тем, Шестой апелляционный административный суд 15 апреля отложил на 22 апреля рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, сообщил "Интерфакс-Украина" представитель одной из сторон спора.

Именно итоги проверки "Приватбанка" легли в основу национализации банка в декабре 2016 года. Правомерность действий НБУ и Минфина обжаловала кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка".

Читайте также Фокус на ПриватБанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

  • Экс-совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил, что ожидает "правовой оценки и компенсации" в деле национализации банка в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах.
  • Олигарх также заявил, что не намерен возвращать себе национализированный "ПриватБанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.
  • Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева назвала необоснованными требования Коломойского о компенсации 2 миллиарда долларов.

Темы: ПриватКоломойскийЗеленскийАлександр Данилюквыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Приват
Банки за 5 месяцев получили рекордную прибыль: почти половина приходится на Приватбанк
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Приватбанк защитил право собственности на торговый центр в Днепре: пытались отсудить экс-владельцы
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: