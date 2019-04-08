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Коломойский: Мне не нужен "Приват", пусть вернут $2 млрд

Понедельник, 8 апреля 2019, 10:23
Коломойский: Мне не нужен Приват, пусть вернут $2 млрд

Олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", отвечая на вопрос, планирует ли он подавать новые иски с требованием компенсации.

"Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломийский.

Он добавил, если суд установит, что что-то было неправильно или незаконно сделано во время национализации, то "будем как-то договариваться, решать или судиться".

"Не обязательно же сразу судиться. Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют", - сказал олигарх.

По его словам, "Приватбанк" является обузой для государства.

"Оно (государство, – ред.) не знает, что с банком делать. Государство просрало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - заявил Коломойский.

Он добавил, что после смены власти в Украине он рассчитывает на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку (национализации банка – ред.)".

"Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе", - сказал Коломойский.

Напомним:

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердилправомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
  • Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.
  • Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему олигарху Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк", и что ему все равно, что будет с Коломойским.
  • Также сообщалось, что ФБР ведет расследование против олигарха Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийПриват
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