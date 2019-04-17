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Война на востоке: 9 обстрелов за сутки, 3 оккупантов уничтожено

Среда, 17 апреля 2019, 08:19

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских войск:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово;
  • из минометов калибра 120 мм - в близи села Талаковка;
  • из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка;
  • из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Широкино;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Лебединское;
  • из стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;
  • из стрелкового оружия - вблизи села Зайцево.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщается, Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 16 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.

По состоянию на 7:00 17 апреля обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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