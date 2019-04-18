Дебаты на НСК: Аласания рассказал, о чем договорились штабы Порошенко и Зеленского

Глава правления НОТУ Зураб Аласания рассказал о результатах переговоров представителей кандидатов в президенты в Министерстве внутренних дел.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, из штаба Порошенко участие в переговорах принимали Ковальчук, Герасимов, Семенов, из штаба Зеленского - Богдан, Шефир, Тимошенко. 18 апреля представителей штабов ждет ЦИК.

Аласания сообщил, что сцен будет две, телесигналов тоже будет два.

"Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", - добавил он.

Глава правления НОТУ написал, что штабы кандидатов договорились, что "трибуны делят не вдоль, а поперек, символику партий не используют, артистов с песнями запускают по очереди, билеты делят пополам и распространяют каждый свои, время начала концертов -16:00, время начала "дебатов" - 19:00.

По словам Аласании, штабы не договорились, сколько вопросов будут задавать друг другу кандидаты (по три или по четыре), кто будет ведущим(и). сколько будет ПТС (одна или две).

Также штабам не удалось договориться, отдавать ли одну трансяцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

"Переговоры о недосказанном продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко", - написал Аласания.

Глава правления НОТУ подтвердил, что оба канидата приедут на НСК и проведут "запланированнео действо" на НСК 19-го апреля между 19:00 и 20:00.

При этом Аласания написал, что это мероприятие не является дебатами, и Суспільне не будет участвовать в его организации.

"Суспільне продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля во временном промежутке от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной Избирательной Комиссией)", - подчеркнул он.

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