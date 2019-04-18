Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что нормально относится и к декоммунизации, и к Степану Бандере, но улицы переименовывал бы по-другому.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало, и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это касается не только Бандеры, но и к примеру Тараса Шевченко.

"Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Такой накал в обществе, что нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину", - сказал кандидат в президенты.

Он считает неправильным называть улицы именем героев только через 10 лет после смерти этих героев.

"Я считаю, что это неправильно. Давайте называть улицы именами людей, которые прославляют нашу страну, современниками. Все будут рады, все будут счастливы. Ведь когда Кличко побеждал, мы же все были счастливы, правда? Это большое удовольствие", - сказал Зеленский.

Также, по его мнению, не стоит называть улицы именами политиков.

"Я бы не игрался с политическими фигурами, я бы не продолжал сегодня это делать. Сегодня у нас один политический герой, а завтра мы с вами узнаем, что он оказался такой-то, такой-то и такой-то, и мы снесем ему памятник. Есть литература и искусство для этого", - подытожил Зеленский.

Зеленский дал интервью РБК-Украина, потому что проиграл в настольный теннис корреспонденту издания. Отмечается, что в день первого тура выборов в штабе Зеленского шел мини-турнир по настольному теннису. С победителем должен был сыграть Зеленский. Перед партией корреспондент РБК-Украина предложил кандидату сыграть на интервью.

Напомним: