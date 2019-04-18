Зеленский ответил на "кота в мешке" и раскрыл стратегию

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский объяснил, что его стратегией было достучаться до людей без популистских лозунгов и бахвальства.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

Ведущая отметила, что Зеленский долго не выходил в публичное пространство и избегал общения с журналистами, из-за чего к нему стали применять словосочетаний "кот в мешке".

"Если сравнивать двух кандидатов - мне кажется, лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре", - заявил шоумен, переходя с русского на украинский и наоборот.

"Второй тезис: я ни от кого не прятался, это наша стратегия. Я не хожу на ток-шоу, я уважаю ведущих, экспертов и журналистов – я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и они просто собачатся, занимаются просто пиаром – ничего дельного", - объяснил он.

Зеленский добавил: "Чем занимается сейчас Верховная Рада? Какие законопроекты Верховная Рада приняла за время этой политической гонки? Раз, два, три, четыре, пять – назовите что-то! Просто работа ни о чем".

"Я хотел им показать, что без этого вот бахвальства, без этого популизма – мы их сделаем. И мы их сделали!", - заявил он.

"Я не прячусь от журналистов. Я действительно работаю, у меня переходной период очень сложный! Кроме того, мусора, который на меня вылили… У меня есть студия "Квартал 95" - это мои родные люди, мои человечки любимые. Это большой бизнес. Я передаю полномочия", - объяснил Зеленский.

"У меня 500 запросов от западных СМИ - и такое же количество от украинских журналистов. Я не могу разорваться. Простите меня, пожалуйста, если я обидел кого-то из журналистов", - рассказал он.

Зеленский добавил: "Извините, я живой человек. И у меня еще есть дети. И вот сегодня мой мальчик заболел – говорит: зачем ты уходишь? Я не давлю на жалость, я хочу объяснить".

"Я живой человек я иду в политику как живой человек. Я многого не знаю, у меня нет опыта – все это правда. Но я такой же человек, как все граждане Украине – и я хочу таким остаться", - сказал он.

"И самое главное в стратегии – это вишенка на торте: наше видео. Такие обращения будут, если мы победим – мы так же будем общаться с нашим обществом. Потому что когда появляется только одно видео – а я не умею говорить одно и то же… Поэтому наше видео – это была вишенка на торте" - заключил Зеленский.