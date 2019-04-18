Зеленський відповів на "кота в мішку" і розповів про стратегію

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський пояснив, що його стратегією було достукатися до людей без популістських гасел і вихваляння.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському.

Ведуча зазначила, що Зеленський довго не виходив у публічний простір і уникав спілкування з журналістами, через що до нього стали застосовувати словосполучень "кіт у мішку".

"Якщо порівнювати двох кандидатів - мені здається, краще кіт у мішку, ніж вовк в овечій шкурі", - заявив шоумен, переходячи з російської на українську і навпаки.

"Друга теза: я ні від кого не ховався, це наша стратегія. Я не ходжу на ток-шоу, я поважаю ведучих, експертів і журналістів - я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади і вони просто собачаться, займаються просто піаром - нічого путнього", - пояснив він.

Зеленський додав: "Чим займається зараз Верховна Рада? Які законопроекти Верховна Рада прийняла за час цих політичних перегонів? Раз, два, три, чотири, п'ять - назвіть щось! Просто робота ні про що".

"Я хотів їм показати, що без цього ось вихваляння, без цього популізму - ми їх зробимо. І ми їх зробили!", - заявив він.

"Я не ховаюся від журналістів. Я дійсно працюю, у мене перехідний період дуже складний! Крім того, сміття, яке на мене вилили... У мене є студія "Квартал 95" - це мої рідні люди, мої людоньки улюблені. Це великий бізнес. Я передаю повноваження", - пояснив Зеленський.

"У мене 500 запитів від західних ЗМІ - і така ж кількість від українських журналістів. Я не можу розірватися. Пробачте мені, будь ласка, якщо я образив когось із журналістів", - розповів він.

Зеленський додав: "Вибачте, я жива людина. І у мене ще є діти. І ось сьогодні мій хлопчик захворів - каже: навіщо ти йдеш? Я не тисну на жалість, я хочу пояснити".

"Я жива людина я йду в політику як жива людина. Я багато чого не знаю, у мене немає досвіду - все це правда. Але я така ж людина, як усі громадяни України, - і я хочу таким залишитися", - сказав він.

"І найголовніше в стратегії - це вишенька на торті: наше відео. Такі звернення будуть, якщо ми переможемо - ми так само будемо спілкуватися з нашим суспільством. Тому що коли з'являється тільки одне відео - а я не вмію говорити одне й те саме... Тому наше відео - це була вишенька на торті", - підсумував Зеленський.