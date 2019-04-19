В НБУ обещают защитить права и сбережения клиентов ПриватБанка

Национальный банк открыто говорит о своих дальнейших шагах в ситуации вокруг признания незаконной национализации ПриватБанка, чтобы убедить клиентов банка, НБУ будет защищать их права и сбережения.

Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на Громадском.

По ее словам, НБУ собирал брифинг 18 апреля и говорил о своих следующих шагах в этой ситуации, чтобы клиенты ПриватБанка и других банков "не переживали".

"Чтобы были уверены, что мы будем защищать их права, их сбережения, а также права всего народа Украины, который является акционером ПриватБанка", - отметила она.

Рожкова напомнила, что если бы в 2016 году ПриватБанк не будет национализировали, то его бы пришлось ликвидировать, а тогда банк имел 20 млн клиентов.

"Надо вспомнить историю. ПриватБанк, перед тем, как было принято решение о национализации, был признан неплатежеспособным, банк имел отрицательный капитал, банк потерял ликвидность, и на момент принятия решения о национализации банк имел картотеку - невыполненные обязательства перед клиентами", - сказала она.

Именно поэтому решение о национализации было действительно вынужденным, отметила Рожкова.

"Учитывая объем операций ПриватБанка, на его долю на финансовом рынке, если бы не национализация, альтернативный путь один - это его ликвидация, а это 20 млн в то время клиентов, сейчас уже 22 миллиона", - пояснила заместитель председателя НБУ.

Она также уверена, что решение суда является несправедливым и противоречит закону.

"По сути, подобные решения судов демонстрируют пренебрежение к законодательству, поскольку национализация Приватбанка состоялась в соответствии с действующим, подчеркиваю, и сегодня действующим законодательством Украины. Подобные решения судов могут расшатывать ситуацию", - резюмировала Рожкова.

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