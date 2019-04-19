МИД РФ: НАТО демонизируют нашу военную активность в Черном море

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО "демонизируют военную активность" России в Черном море и на самом деле "там ничего не изменилось".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью российскому агентству ТАСС.

"Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот - это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота, и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент. В этом смысле качество нашего военного присутствия в Черном море никак не изменилась", - сказал Грушко.

По его словам, одновременно Россия осуществляет модернизацию своих сил и средств с учетом того, что и "натовская инфраструктура приближается к нашим берегам".

"Но все эти наши усилия абсолютно адекватны и пропорциональны реальным потребностям в плане укрепления безопасности", - добавил он.

Грушко отметил, что наиболее серьезной проблемой с точки зрения безопасности РФ считает "попытки неприбрежных стран активизировать свое присутствие".

"Мы фиксируем увеличение количества полетов разведывательных операций, наблюдаем рост воздушной активности в этом регионе. На все это мы будем реагировать согласно нашим представлениям о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности", - добавил заместитель главы МИД РФ.

Как известно, 4 апреля страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. В НАТО заявили о поддержке своего присутствия в этом регионе с учетом наращивания Россией своей военной мощи.