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За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел

Вторник, 2 апреля 2019, 13:43
За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел
Пресс-служба Зеленского

По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреле Центральной избирательной комиссией.

Разница между кандидатами, которые сейчас занимают первое и второе место - 14,31 процентных пунктов.

За последние 4 часа подсчетов рейтинг Зеленского снизился с 30,26 до 30,23%. У Порошенко он остался без изменений - 15,92%.

Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39%, пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал - 11,68%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко - 6,92%.

 

Далее экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,48%.

В то же время 1,18% бюллетеней признали недействительными.

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Напомним:

  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЗеленскийПорошенковиборы
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