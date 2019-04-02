За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел

По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреле Центральной избирательной комиссией.

Разница между кандидатами, которые сейчас занимают первое и второе место - 14,31 процентных пунктов.

За последние 4 часа подсчетов рейтинг Зеленского снизился с 30,26 до 30,23%. У Порошенко он остался без изменений - 15,92%.

Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39%, пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал - 11,68%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко - 6,92%.

Далее экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,48%.

В то же время 1,18% бюллетеней признали недействительными.

Читайте также: 10 интересных фактов о результатах первого тура

Напомним: