За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел
По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреле Центральной избирательной комиссией.
Разница между кандидатами, которые сейчас занимают первое и второе место - 14,31 процентных пунктов.
За последние 4 часа подсчетов рейтинг Зеленского снизился с 30,26 до 30,23%. У Порошенко он остался без изменений - 15,92%.
Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39%, пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал - 11,68%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко - 6,92%.
Далее экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,48%.
В то же время 1,18% бюллетеней признали недействительными.
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Напомним:
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
- Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.
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