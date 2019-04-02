За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел

13068 просмотров
Вторник, 2 апреля 2019, 13:43
Пресс-служба Зеленского

По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреле Центральной избирательной комиссией.

Разница между кандидатами, которые сейчас занимают первое и второе место - 14,31 процентных пунктов.

За последние 4 часа подсчетов рейтинг Зеленского снизился с 30,26 до 30,23%. У Порошенко он остался без изменений - 15,92%.

Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,39%, пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал - 11,68%, единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко - 6,92%.

 

Далее экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,03%, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,48%.

В то же время 1,18% бюллетеней признали недействительными.

Читайте также: 10 интересных фактов о результатах первого тура

Напомним:

  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Зеленский Порошенко виборы


powered by lun.ua
По теме
Наблюдатели ENEMO оценили выборы положительно, хотя есть ключевая проблема 2 апреля 2019, 13:31
Тимошенко: Ни Порошенко, ни Зеленский не прекратит войну 2 апреля 2019, 13:28
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО с любым президентом 2 апреля 2019, 13:20
Все новости
Главные новости
За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО с любым президентом
Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского
Активисты выступили с послевыборным обращением к Порошенко
Все новости
реформа

Платная медицина с 1 апреля? объясняем

исследование

В желудках черепах нашли пластик

Фото

Морские пришельцы: как выглядит мусор под водой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів