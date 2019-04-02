Арестован одессит, который добивал раненых нацгвардейцев

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Вторник, 2 апреля 2019, 18:27

В Одессе суд посадил под арест человека, которого подозревают в насилии в отношении раненых в результате ДТП нацгвардейцев.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Суворовский районный суд Одессы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - сказал Тракало.

По его словам, правоохранители объявили подозрение 39-летнему ранее судимому местному жителю по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

"С точки зрения человечности и человеческого достоинства - поступок этого гражданина абсолютно аморальный и низкий. Надеюсь, в конце концов, он понесет заслуженное и справедливое наказание с точки зрения "буквы закона", - добавил спикер Нацполиции.

Напомним:

  • Военнослужащих Национальной гвардии во время несения службы по охране общественного порядка на территории Суворовского района Одессы сбил "Опель", вылетевший на тротуар после столкновения с "Мерседесом".
  • Один из военных погиб на месте, остальные вместе с еще двумя гражданскими лицами получили травмы различной степени тяжести.
  • Сразу после аварии к пострадавшим военным подошел неизвестный и нанес им несколько ударов.
  • Неизвестный скрылся с места происшествия трагедии до того, как приехала полиция и скорая, но его оперативно задержали. Задержанным оказался ранее судимый мужчина, который находится под условным сроком.
  • Глава МВД Арсен Аваков обнародовал видео инцидента.

Украинская правда

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Темы: Одесса


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