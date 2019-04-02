Арестован одессит, который добивал раненых нацгвардейцев
В Одессе суд посадил под арест человека, которого подозревают в насилии в отношении раненых в результате ДТП нацгвардейцев.
Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Суворовский районный суд Одессы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - сказал Тракало.
По его словам, правоохранители объявили подозрение 39-летнему ранее судимому местному жителю по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
"С точки зрения человечности и человеческого достоинства - поступок этого гражданина абсолютно аморальный и низкий. Надеюсь, в конце концов, он понесет заслуженное и справедливое наказание с точки зрения "буквы закона", - добавил спикер Нацполиции.
Напомним:
- Военнослужащих Национальной гвардии во время несения службы по охране общественного порядка на территории Суворовского района Одессы сбил "Опель", вылетевший на тротуар после столкновения с "Мерседесом".
- Один из военных погиб на месте, остальные вместе с еще двумя гражданскими лицами получили травмы различной степени тяжести.
- Сразу после аварии к пострадавшим военным подошел неизвестный и нанес им несколько ударов.
- Неизвестный скрылся с места происшествия трагедии до того, как приехала полиция и скорая, но его оперативно задержали. Задержанным оказался ранее судимый мужчина, который находится под условным сроком.
- Глава МВД Арсен Аваков обнародовал видео инцидента.
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