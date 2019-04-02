На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным "Ведьма"

В зоне Операции объединенных сил погибла пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червона.

Об этом 2 апреля лично сообщил Петр Порошенко в Facebook.

Военная погибла в результате прямого попадания мины в блиндаж.

"Тяжелая весть из фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - написал президент.

До первого тура выборов Червона активно агитировала за действующего президента Петра Порошенко.

Она опубликовала видео на его поддержку и заявила, что "Нацдружины" и "Нацкорпус" прячется за спиной, из-за протестов против Порошенко.

FB - Вячеслав Викторович Власенко

Напомним: