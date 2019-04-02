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На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным "Ведьма"

Вторник, 2 апреля 2019, 19:46
На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным Ведьма
FB батальон "Донбасс"

В зоне Операции объединенных сил погибла пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червона.

Об этом 2 апреля лично сообщил Петр Порошенко в Facebook.

Военная погибла в результате прямого попадания мины в блиндаж.

"Тяжелая весть из фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - написал президент.

До первого тура выборов Червона активно агитировала за действующего президента Петра Порошенко.

Она опубликовала фото на его поддержку и заявила, что "Нацдружины" и "Нацкорпус" прячются за ее спиной", из-за протестов против Порошенко.

После чего столкнулась с сопротивлением в соцсетях.

 
FB - Вячеслав Викторович Власенко
 
Александр Милютин

Напомним:

  • В ООС сообщили, что в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеПорошенко
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