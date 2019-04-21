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Порошенко - международным партнерам: пожалуйста, оставайтесь с Украиной

Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:17

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко призвал международное сообщество сохранить поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО и продолжить противостоять агрессии России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Порошенко заявил на пресс-конференции из предвыборного штаба после объявления предварительных результатов экзит-полов.

"Я хочу призвать международное сообщество помочь сохранить выбор, который сделала Украина - придерживаться курса на ЕС и НАТО. Пожалуйста, оставайтесь с Украиной, несмотря ни на что. Поддерживайте украинцев, наших людей", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что нужно продолжить сохранять солидарность и единство мирового сообщества и продолжить бороться с российской агрессией и укреплять санкционный режим.

Обращаясь к международным партнерам, Порошенко назвал ключевые принципы, которых нужно придерживаться в дальнейшем.

"Во-первых, Украина является крепостью европейской демократии, и является ключом к безопасности на континенте. Второе. Ничего об Украине без Украины. Третье. И это очень важно. Крым - это Украина. Это не обсуждается. Четвертое. Россия должна прекратить свою агрессию против Украины и покинуть украинский Донбасс. Мы должны вернуть суверенитет Украины на все регионы", - сказал Порошенко.

Кроме того, отметил президент, нужно продолжить прилагать усилия для освобождения украинских политзаключенных. "Россия должна вернуть украинский граждан", - сказал Порошенко.

Порошенко также призвал международных партнеров поддержать реформы в Украине.

"Мы на полпути до конечного пункта прибытия. Мы должны продолжить воплощать повестку дня реформ - что касается макроэкономической стабилизации, борьбы с коррупцией, создания современной армии, Соглашения об ассоциации с Европой, безвизового режима, децентрализации, энергетической безопасности. С вашей помощью украинская нация сможет этого достичь", - отметил президент.

Темы: ПорошенкоЕСНАТО
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