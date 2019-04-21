Порошенко - міжнародним партнерам: будь ласка, залишайтесь з Україною

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту зберегти підтримку України на її шляху до ЄС і НАТО та продовжити протистояти агресії Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Порошенко заявив на прес-конференції з передвиборчого штабу після оголошення попередніх результатів екзит-полів.

"Я хочу закликати міжнародну спільноту допомогти зберегти вибір, який зробила Україна - дотримуватися курсу на ЄС і НАТО. Будь ласка, залишайтеся з Україною, незважаючи ні на що. Підтримуйте українців, наших людей", - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що треба продовжити зберігати солідарність та єдність світової спільноти та продовжити боротися з російською агресією і зміцнювати санкційний режим.

Звертаючись до міжнародних партнерів, Порошенко назвав ключові принципи, яких потрібно дотримуватись надалі.

"По-перше, Україна є фортецею європейської демократії, і є ключем до безпеки на континенті. Друге. Нічого про Україну без України. Третє. І це дуже важливо. Крим - це Україна. Це не обговорюється. Четверте. Росія має припинити свою агресію проти України і залишити український Донбас. Ми маємо повернути суверенітет України на всі регіони", - сказав Порошенко.

Крім того, наголосив президент, потрібно продовжити докладати зусилля для звільнення українських політв’язнів. "Росія має повернути український громадян", - сказав Порошенко.

Порошенко також закликав міжнародних партнерів підтримати реформи в Україні.

"Ми на половині шляху до кінцевого пункту прибуття. Ми маємо продовжити втілювати порядок денний реформ - що стосується макроекономічної стабілізації, боротьби з корупцією, створення сучасної армії, Угоди про асоціацію з Європою, безвізового режиму, децентралізаціюї, енергетичної безпеки. З вашою допомогою українська нація зможе цього досягнути", - зазначив президент.