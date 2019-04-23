Война на востоке: погиб 1 боец ​​ООС, уничтожено 3 оккупантов и вражеская БМП

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Вторник, 23 апреля 2019, 08:10

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь;
  • дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников:

  • трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоалександровка;
  • дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Екатериновка;
  • дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Золотое-4;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у пригорода Попасной.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских защитника получили ранения.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще семь - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

По состоянию на 7:00 23 апреля противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника украинские защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Темы: ООС боевые действия
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