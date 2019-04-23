МВД вернет Франции похищенный шедевр стоимостью 15 млн долларов

Изъятая в ходе обысков у подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева картина является ценным оригиналом, похищенным из французского музея.

Картину "Порт Ла-Рошель" Поля Синьяка 1915 года, стоимостью 1,5 миллиона долларов, передадут Франции, сообщает 23 апреля пресс-служба МВД.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, несколько месяцев назад оперативные подразделения получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на продажу картин, похищенных в Европе.

"В ходе расследования было установлено, что один из преступников причастен к совершению краж картин в Европе, а также причастен к убийству ювелира Сергея Киселева. Во время обысков у преступников было обнаружено огнестрельное оружие, гранаты, а также произведения искусства, среди которых Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель", - рассказал Тихонов.

Глава Министерства внутренних дел Арсена Аваков выразил надежду, что в ближайшее время картину удастся передать французской стороне.

В свою очередь, как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, 23 апреля Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте вещественных доказательств, изъятых во время обысков у фигурантов этого уголовного производства.

"Среди прочего, судом наложен арест и на указанную картину французского мастера", - сказала Максимец.

В то же время по ее словам, вопрос возвращения полотна французской стороне является приоритетным и для прокуратуры.

"В связи с чем органы прокуратуры всячески будут способствовать решению этого вопроса в рамках международно-правового сотрудничества между нашими странами", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева также полиция устанавливает владельцев еще шестерых похищенных картин, изъятых у задержанных членов преступной группы.

Правоохранителии в частности проверяют причастность задержанных преступников к похищению картины Ренуара в Вене в ноябре 2018 года.