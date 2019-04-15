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Задержанными в убийстве ювелира Киселева оказались бывшие силовики

Понедельник, 15 апреля 2019, 16:58

Среди трех задержанных по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Об этом 15 апреля сообщает столичная прокуратура.

"По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений ... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый", - отметили в ведомстве.

 

В то же время, директор ГБР Роман Труба ранее заявлял, что у ведомства нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству Киселева.

Злоумышленников задержали во время их подготовки к еще одному нападению.

 

13 апреля по месту жительства задержанных правоохранители провели обыски и изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другое.

Также в ходе обысков изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.

 

Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила УП, что картину отправят на экспертизу, но такую ​​работу действительно похитили из музея в Нанси в мае прошлого года.

Сейчас задержанным объявлено подозрение по п.п. 1,5, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним:

  • 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева застрелили мужчину 1960 года рождения, который находившегося в припаркованном у высотки "Мерседесе". Как выяснилось, убили бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева.
  • По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.
  • 15 апреля 2019 года правоохранители заявили о задержании трех подозреваемых в убийстве Сергея Киселева.
  • Киселев якобы свидетельствовал по делу "бриллиантовых прокуроров", однако в Генпрокуратуре опровергли.
  • По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
  • Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия. 23 октября того же года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиев
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