Задержанными в убийстве ювелира Киселева оказались бывшие силовики
Среди трех задержанных по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева двое бывших сотрудников правоохранительных органов.
Об этом 15 апреля сообщает столичная прокуратура.
"По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений ... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый", - отметили в ведомстве.
В то же время, директор ГБР Роман Труба ранее заявлял, что у ведомства нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству Киселева.
Злоумышленников задержали во время их подготовки к еще одному нападению.
13 апреля по месту жительства задержанных правоохранители провели обыски и изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другое.
Также в ходе обысков изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.
Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила УП, что картину отправят на экспертизу, но такую работу действительно похитили из музея в Нанси в мае прошлого года.
Сейчас задержанным объявлено подозрение по п.п. 1,5, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним:
- 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева застрелили мужчину 1960 года рождения, который находившегося в припаркованном у высотки "Мерседесе". Как выяснилось, убили бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева.
- По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.
- 15 апреля 2019 года правоохранители заявили о задержании трех подозреваемых в убийстве Сергея Киселева.
- Киселев якобы свидетельствовал по делу "бриллиантовых прокуроров", однако в Генпрокуратуре опровергли.
- По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
- Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия. 23 октября того же года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором.
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