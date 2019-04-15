Задержанными в убийстве ювелира Киселева оказались бывшие силовики

Среди трех задержанных по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Об этом 15 апреля сообщает столичная прокуратура.

"По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений ... задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый", - отметили в ведомстве.

В то же время, директор ГБР Роман Труба ранее заявлял, что у ведомства нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству Киселева.

Злоумышленников задержали во время их подготовки к еще одному нападению.

13 апреля по месту жительства задержанных правоохранители провели обыски и изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другое.

Также в ходе обысков изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.

Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила УП, что картину отправят на экспертизу, но такую ​​работу действительно похитили из музея в Нанси в мае прошлого года.

Сейчас задержанным объявлено подозрение по п.п. 1,5, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним: