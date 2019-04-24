Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Отмечается, что согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.
Как указано в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".
Сообщается, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.
По данным агентства, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним:
- 17 апреля сообщалось, что Кремль после президентских выборов в Украине планирует раздавать российские паспорта в ОРДЛО.
- По словам источника другого российского РБК, планировалось, что жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
- Источник также сообщил, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.
- По информации "Коммерсанта", в российских регионах, граничащих с террористами оккупированных украинских областей, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.
- В частности, в марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание управления по вопросам миграции.
- Соответствующие приготовления были сделаны в городах Шахты и Новошахтинск.
- В РФ по состоянию на 1 января 2019 года насчитали 2,28 млн человек на оккупированной территории Донецкой области и 1,45 – в Луганской области.