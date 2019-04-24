Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

Как указано в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Сообщается, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

По данным агентства, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним: