Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

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Среда, 24 апреля 2019, 15:12

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

Как указано в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Сообщается, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

По данным агентства, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Дополняется...

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Темы: Росcия Путин гражданство Донбасс
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