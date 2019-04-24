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Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Среда, 24 апреля 2019, 15:12
Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

Как указано в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

Сообщается, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство жителей оккупированного Донбасса "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

По данным агентства, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним:

  • 17 апреля сообщалось, что Кремль после президентских выборов в Украине планирует раздавать российские паспорта в ОРДЛО.
  • По словам источника другого российского РБК, планировалось, что жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
  • Источник также сообщил, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.
  • По информации "Коммерсанта", в российских регионах, граничащих с террористами оккупированных украинских областей, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.
  • В частности, в марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России — 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание управления по вопросам миграции.
  • Соответствующие приготовления были сделаны в городах Шахты и Новошахтинск.
  • В РФ по состоянию на 1 января 2019 года насчитали 2,28 млн человек на оккупированной территории Донецкой области и 1,45 – в Луганской области.

Темы: РосcияПутингражданствоДонбасс
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