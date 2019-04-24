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Аудиторы: Минздрав неправильно закупает лекарства, должны вмешаться правоохранители

Среда, 24 апреля 2019, 16:32

Счетная палата по итогам аудита Министерства здравоохранения заявила, что бесхозяйственность министерства привела к нарушению условий договоров с международными организациями и миллионных убытков.

Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба регулятора.

В ведомстве утверждают, что Минздрав, потратив в 2017-2018 годах 11,9 млрд грн на закупку лекарств и медсредств с привлечением международных организаций, не обеспечило своевременного доступа к ним всех пациентов.

В Счетной палате считают, что министерство не обеспечило пропорционального распределения выделенных госсредств на нужды пациентов, и фактический уровень покрытия потребностей пациентов в 2018 году остался на уровне 2017 года.

"Бесхозяйственность и бесконтрольность со стороны Минздрава привела к нарушению условий договоров, заключенных с международными специализированными организациями", - говорится в сообщении.

Также отмечается о "нарушении и управленческих просчетах МЗ при использовании лекарственных средств, вакцин и медизделий, закупленных за счет средств госбюджета 2016-2017 годов".

В частности, МЗ приняла от международной организации лекарства для онкобольных и детей, больных хроническими вирусными гепатитами на сумму 59,7 млн грн, со сроками годности меньше, чем определено в договорах.

Также, Минздрав не получил от организации подтверждения о замене лекарств, в случае неиспользования до истечения срока годности.

Аналогично, министерство принято лекарств на сумму 58 млн гривен без гарантии об их замене в случае неиспользования до истечения срока годности.

Отмечается, что эти требования не были прописаны в договорах с международными организациями.

"В результате на сегодня создано риски нанесения вреда государству вследствие потери указанных лекарств и медизделий, которые из-за истечения срока годности не будут использованы ", - утверждают в Счетной палате.

Отмечается, что из-за истечения срока годности не использовано лекарств на сумму 6,75 млн грн. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано.

"Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и нуждаются в правовой оценке правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Также аудиторы считают, что не нужно было закупать на 47 млн ​​грн лекарств (off-label). В Минздраве объяснили, что такие лекарства применяют в случаях очень редких форм опухолей в детской онкологии или когда нет реакции на "разрешенное" лечение.

Отмечается, что ответственным за проведение аудита был член Счетной палаты Василий Невидомый.

Напомним:

  • 23 апреля Министерство здравоохранения заявило, что отчет Счетной палаты относительно аудита государственных закупок лекарств и медизделий ставит под угрозу доступ украинцев до бесплатного лечения.

Украинская правда

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Темы: МинздравСчетная палата
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