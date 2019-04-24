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Аудитори: МОЗ неправильно закуповує ліки, мають втрутитись правоохоронці

Середа, 24 квітня 2019, 16:32

Рахункова палата за підсумками аудиту Міністерства охорони здоров’я заявила, що безгосподарність міністерства призвела до порушення умов договорів з міжнародними організаціями та мільйонних збитків.

Про це 24 квітня повідомляє прес-служба регулятора. 

У відомстві стверджують, що МОЗ, витративши у 2017-2018 роках 11,9 млрд. грн. на закупівлю ліків та медзасобів із залученням міжнародних організацій, не забезпечило своєчасного доступу до них всіх пацієнтів.

У Рахунковій палаті вважають, що міністерство не забезпечило пропорційного розподілу виділених держкоштів на потреби пацієнтів і фактичний рівень покриття потреб у 2018 році залишився на рівні 2017 року.

"Безгосподарність та безконтрольність з боку МОЗ призвела до порушення умов договорів, укладених з міжнародними спеціалізованими організаціями", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається про "порушення та управлінські прорахунки МОЗ при використанні лікарських засобів, вакцин та медвиробів, закуплених за рахунок коштів держбюджету 2016-2017 років".

Зокрема, МОЗ прийняла від міжнародної організації ліки для онкохворих та дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити на суму 59,7 млн грн, з термінами придатності меншими, ніж визначено у договорах.

Так, МОЗ не отримало від організації підтвердження про заміну ліків у разі невикористання до завершення терміну придатності.

Аналогічно, міністерство прийнято ліків  на суму 58 млн гривень без гарантії про їх заміни у разі невикористання до завершення терміну придатності.

Відзначається, що ці вимови не були прописані у договорах з міжнародними організаціями.

"У результаті на сьогодні утворено ризики нанесення шкоди державі внаслідок втрати вказаних ліків і медвиробів, які через закінчення терміну придатності не будуть використані", - стверджують у Рахунковій палаті.

Відзначається, що через закінчення терміну придатності не використано ліків за 12 напрямами закупівель на суму 6,75 млн грн. З них майже на 1 млн грн вже утилізовано.

"Зазначені факти містять ознаки кримінальних правопорушень і потребують правової оцінки правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Також аудитори вважають, що не потрібно було закуповувати на 47 млн грн ліків (off-label). У МОЗ пояснили, що такі ліки застосовують у випадках дуже рідкісних форм пухлин у дитячій онкології або коли немає реакції на "дозволене" лікування.

Відзначається, що відповідальним за проведення аудиту був член Рахункової палати Василь Невідомий.

Нагадаємо:

  • 23 квітня Міністерство охорони здоров’я заявило, що звіт Рахункової палати щодо аудиту державних закупівель ліків і медвиробів ставить під загрозу доступ українців до безоплатного лікування.

Українська правда

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Теми: МОЗРахункова палата
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