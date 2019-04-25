Путин и Ким Чен Ын два часа говорили тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.

This is the moment North Korea's Kim Jong-un meets Vladimir Putin. Both leaders are in Russia's port city of Vladivostok to begin summit talks: https://t.co/2HztHJCRyu



But will it prove ill-fated like Hanoi? https://t.co/TJvC0KfhBE pic.twitter.com/8dLhsgflHC — BBC News (World) (@BBCWorld) 25 квітня 2019 р.

Ким Чен Ын также заявил, что разговор с Путиным получился очень содержательным.

"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове – это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, – обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын.

Отмечается, что беседа "тет-а-тет" продолжалась почти два часа, хотя изначально предполагалось, что она продлится чуть менее часа.

Далее встреча руководителей двух стран продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Кроме того, как сообщает ТАСС, для Путина и Ким Чен Ына устроили концерт песни и танца, во время которого были показаны около полутора десятка номеров и несколько корейских произведений.

Сообщается, что визит Ким Чен Ына в Россию – первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году.