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Путин и Ким Чен Ын два часа говорили тет-а-тет

Четверг, 25 апреля 2019, 11:58

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.

Ким Чен Ын также заявил, что разговор с Путиным получился очень содержательным.

"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове – это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, – обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын.

Отмечается, что беседа "тет-а-тет" продолжалась почти два часа, хотя изначально предполагалось, что она продлится чуть менее часа.

Далее встреча руководителей двух стран продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Кроме того, как сообщает ТАСС, для Путина и Ким Чен Ына устроили концерт песни и танца, во время которого были показаны около полутора десятка номеров и несколько корейских произведений.

Сообщается, что визит Ким Чен Ына в Россию – первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году.

Темы: ПутинКНДР
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