Путин и Ким Чен Ын два часа говорили тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил Путин.

