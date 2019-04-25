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Путін і Кім Чен Ин дві години говорили тет-а-тет

Четвер, 25 квітня 2019, 11:58

Президент Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели двогодинну зустріч тет-а-тет, під час якої обговорили відносини двох країн і кроки для поліпшення ситуації на Корейському півострові.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У нас тільки що відбулася досить ґрунтовна бесіда віч-на-віч. Ми змогли поговорити і про історію наших відносин, поговорили про сьогоднішній день, про перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. Поговорили, зрозуміло, і про ситуацію на Корейському півострові", - заявив Путін.

Кім Чен Ин також заявив, що розмова з Путіним вийшла дуже змістовною.

"Я приїхав в Росію, щоб обмінятися думками про ситуацію на Корейському півострові – це одна з найактуальніших проблем нинішнього міжнародного порядку денного, – обговорити методи мирного врегулювання цього питання, обмінятися думками щодо розвитку наших двосторонніх відносин відповідно до вимог нового століття" , - сказав Кім Чен Ин.

Відзначається, що бесіда "тет-а-тет" тривала майже дві години, хоча спочатку передбачалося, що вона триватиме трохи менше години.

Далі зустріч керівників двох країн продовжилася в розширеному складі за участю делегацій.

Крім того, як повідомляє ТАСС, для Путіна і Кім Чен Ина влаштували концерт пісні і танцю, під час якого було показано близько півтора десятки номерів і кілька корейських творів.

Повідомляється, що візит Кім Чен Ина в Росію – перший для північнокорейського лідера, який очолив країну в 2011 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінКНДР
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