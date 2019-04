Путін і Кім Чен Ин дві години говорили тет-а-тет

Президент Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели двогодинну зустріч тет-а-тет, під час якої обговорили відносини двох країн і кроки для поліпшення ситуації на Корейському півострові.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У нас тільки що відбулася досить ґрунтовна бесіда віч-на-віч. Ми змогли поговорити і про історію наших відносин, поговорили про сьогоднішній день, про перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. Поговорили, зрозуміло, і про ситуацію на Корейському півострові", - заявив Путін.

