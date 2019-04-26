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КНДР требует от США $2 млн за "лечение Отто Вормбиера" - СМИ

Пятница, 26 апреля 2019, 04:35

КНДР выставила Соединенным Штатам счет на 2 миллиона долларов за якобы медицинские расходы на лечение американского студента Отто Вормбиера.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации газеты, Северная Корея выставила счет незадолго до того, как 22-летнего студента в состоянии комы вернули в США в июне 2017 года. Вомрбиер умер через шесть дней после возвращения домой.

Отмечается, что пока неизвестно, выплатил ли Вашингтон эти средства.

В Белом доме отказались комментировать ситуацию.

В ответ на запрос журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пресс-служба президента "не комментирует переговоры по освобождению заложников, именно поэтому они являются настолько успешными за время работы действующей администрации".

Напомним:

  • 19 июня 2017 года 22-летний студент Отто Вормбиер, которого 17 месяцев держали в тюрьме КНДР, умер в США через неделю после возвращения.
  • Вормбиер впал в кому в марте 2016 года, вскоре после осуждения на 15 лет строгого режима в КНДР, он был обвинен в краже пропагандистского плаката.
  • В декабре 2018 года суд в Вашингтоне постановил, что КНДР должна выплатить 501 млн долларов в качестве компенсации за страдания и смерть Отто Вормбиера.

Темы: КНДРСША
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