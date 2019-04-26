КНДР требует от США $2 млн за "лечение Отто Вормбиера" - СМИ

КНДР выставила Соединенным Штатам счет на 2 миллиона долларов за якобы медицинские расходы на лечение американского студента Отто Вормбиера.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации газеты, Северная Корея выставила счет незадолго до того, как 22-летнего студента в состоянии комы вернули в США в июне 2017 года. Вомрбиер умер через шесть дней после возвращения домой.

Отмечается, что пока неизвестно, выплатил ли Вашингтон эти средства.

В Белом доме отказались комментировать ситуацию.

В ответ на запрос журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пресс-служба президента "не комментирует переговоры по освобождению заложников, именно поэтому они являются настолько успешными за время работы действующей администрации".

Напомним: