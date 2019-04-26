КНДР вимагає у США $2 млн за "лікування Отто Вормбієра" - ЗМІ
КНДР виставила Сполученим Штатам рахунок на 2 мільйони доларів за нібито медичні видатки на лікування американського студента Отто Вормбієра.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
За інформацією газети, Північна Корея виставила рахунок незадовго до того, як 22-річного студента у стані коми повернули до США у червні 2017 року. Вомрбієр помер через шість днів після повернення додому.
Зазначається, що поки невідомо, чи Вашингтон виплатив ці кошти.
У Білому домі відмовились коментувати ситуацію.
У відповідь на запит журналістів прес-секретар Білого домуСара Сандерс заявила, що прес-служба президента "не коментує переговори по звільненню заручників, саме тому вони є настільки успішними за роботи чинної адміністрації".
Нагадаємо:
- 19 червня 2017 року 22-річний студент Отто Вормбієр, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.
- Вормбієр впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження до 15 років суворого режиму в КНДР, він був звинувачений у крадіжці пропагандистського плакату.
- У грудні 2018 року суд у Вашингтоні постановив, що КНДР має виплатити 501 млн доларів в якості компенсації за страждання і смерть Отто Вормбієра.
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