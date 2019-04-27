Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ насчитала более полусотни танков под Луганском

Суббота, 27 апреля 2019, 06:11

На оккупированных территориях Луганской области СММ ОБСЕ обнаружила более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 25 апреля 2019 года.

24 апреля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 4 танка (Т-64 - 1 ед., неустановленного типа - 3 ед.) у н. п. Новоселовка (16 км к западу от Луганска).

На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено: 13 танков на полигоне близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганская), 23 танка на полигоне у н.п. Круглик (65 км юго-западнее Луганска), 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска) ", - говорится в отчете.

25 апреля члены патруля Миссии 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град "122 мм) и 10 буксировочных гаубиц (2А65" Мста-Б ", 152 мм - 5 ед., Д-30" Лягушка ", 122 мм - 5 ед.) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно на 10 км южнее Луганска.

Вся эта техника находилась за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Темы: ОБСЕОРДЛОМинские соглашенияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: