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Зеленский рассказал, что делать с "людьми от Зеленского"

Суббота, 27 апреля 2019, 15:11
Зеленский рассказал, что делать с людьми от Зеленского

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский предостерегает от аферистов, которые ходят к чиновникам и бизнесменам якобы от его имени.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в субботу на странице Зеленского в Facebook.

"Хочу сегодня вам рассказать о такой новой секте под названием "Мы - люди Зеленского. Мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса - малого, среднего или крупного, говорят: "Мы здесь теперь все решаем, все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский"", - рассказал победитель выборов.

По его словам, таких аферистов очень много.

"Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь. Поэтому, если к вам обратились такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту гадость только вместе", - подчеркнул Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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