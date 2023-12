Жириновский "отрезал" от Украины две трети: "оставим Киеву движение на Запад"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киеву должна остаться лишь западная часть Украины, а две трети государства должны стать российскими.

Об этом Жириновский заявил, разрезая торт в виде Украины, который ему презентовала российская пропагандистка, ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева.

"Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье, и т.д. - это все должна быть Россия. ... Малороссия, Новороссия. ... Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел ... Оставляем Украине одну треть ... движение на Запад", - заявил Жириновский, "отрезая" западные регионы Украины на торте.

#Russia’s nationalist politician Zhirinovsky was presented with a birthday cake in shape of #Ukraine by #Kremlin propagandists Skabeeva @OSkabeeva & Popov @POPOVRTR. Zhirinovsky cuts the cake commenting that 2/3 of Ukraine should be annexed by Russia: pic.twitter.com/E3aARcU2hi