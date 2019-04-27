Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жириновский "отрезал" от Украины две трети: "оставим Киеву движение на Запад"

Суббота, 27 апреля 2019, 21:13

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киеву должна остаться лишь западная часть Украины, а две трети государства должны стать российскими.

Об этом Жириновский заявил, разрезая торт в виде Украины, который ему презентовала российская пропагандистка, ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева.

"Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье, и т.д. - это все должна быть Россия. ... Малороссия, Новороссия. ... Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел ... Оставляем Украине одну треть ... движение на Запад", - заявил Жириновский, "отрезая" западные регионы Украины на торте.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЖириновскийсепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Росcия
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
War Speeches. Россия жалуется на военную помощь Украине и продолжает ядерный шантаж накануне саммита НАТО в Вильнюсе
Российская компания объявила о строительства второго завода по производству БПЛА
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: