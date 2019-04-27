Жириновский "отрезал" от Украины две трети: "оставим Киеву движение на Запад"

2418 просмотров
Суббота, 27 апреля 2019, 21:13

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киеву должна остаться лишь западная часть Украины, а две трети государства должны стать российскими.

Об этом Жириновский заявил, разрезая торт в виде Украины, который ему презентовала российская пропагандистка, ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева.

"Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье, и т.д. - это все должна быть Россия. ... Малороссия, Новороссия. ... Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел ... Оставляем Украине одну треть ... движение на Запад", - заявил Жириновский, "отрезая" западные регионы Украины на торте.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Жириновский сепаратизм
powered by lun.ua
Материалы по теме
Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных - Климкин 27 апреля 2019, 19:46
"Паспортный план" Путина: Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу 27 апреля 2019, 16:34
Еще немного о языковом законе 27 апреля 2019, 13:30
Все новости
Главные новости
Коломойский на росТВ рассказал, как помогал Зеленскому советами
В парламенте зарегистрировали проект о ликвидации "Укроборонпрома"
Филарет: Мы прощаем Зеленского за "термос"
В Днепре сожгли авто главреда газеты
Все новости
еда

8 способов упростить любой рецепт, но не испортить блюдо

психология

10 обманов, которые родители часто говорят детям, сами этого не замечая

Лайфхаки

4 советы, которые помогут уменьшить время пользования смартфоном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів