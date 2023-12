Жириновський "відрізав" від України дві третини: "залишимо Києву рух на Захід"

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Києву має залишитися лише західна частина України, а дві третини держави мають стати російськими.

Про це Жириновський заявив, розрізаючи торт у вигляді України, який йому презентувала російська пропагандистка, ведуча телеканалу "Россия" Ольга Скабєєва.

"Чернігів, Суми, Донецьк, Запоріжжя, і т.і. - це все має бути Росія. Малоросія, Новоросія.... Ми Києву залишаємо те, з чим він до нас прийшов... Залишаємо Україні одну третину, ... рух на Захід", - заявив Жириновський, "відрізаючи" західні регіони України на торті.

#Russia’s nationalist politician Zhirinovsky was presented with a birthday cake in shape of #Ukraine by #Kremlin propagandists Skabeeva @OSkabeeva & Popov @POPOVRTR. Zhirinovsky cuts the cake commenting that 2/3 of Ukraine should be annexed by Russia: pic.twitter.com/E3aARcU2hi