Жириновський "відрізав" від України дві третини: "залишимо Києву рух на Захід"

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Субота, 27 квітня 2019, 21:13

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Києву має залишитися лише західна частина України, а дві третини держави мають стати російськими. 

Про це Жириновський заявив, розрізаючи торт у вигляді України, який йому презентувала російська пропагандистка, ведуча телеканалу "Россия" Ольга Скабєєва.  

"Чернігів, Суми, Донецьк, Запоріжжя, і т.і. - це все має бути Росія. Малоросія, Новоросія.... Ми Києву залишаємо те, з чим він до нас прийшов... Залишаємо Україні одну третину, ... рух на Захід", - заявив Жириновський, "відрізаючи" західні регіони України на торті. 

Українська правда

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Теми: Росія Жириновський сепаратизм
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