ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, есть раненые

В воскресенье боевики из гранатометов обстреляли позиции ОС возле Крымского, 1 украинский военный получил ранение. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, 1 военнослужащий ОС ранен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 апреля.

"На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заявили в штабе.

За прошедшие сутки, 27 апреля, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в отчете.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Павлополь; из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык.

Дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле аселенных пунктов Новоселовка Вторая и Пищевик.

Трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Красногоровка, Лебединский и Пески.

Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции: из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Луганское; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Южное и Александровка.

"В результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранение. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 27 апреля 3 оккупантов были уничтожены, 6 - ранены", - отметили в пресс-центре.