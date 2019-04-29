У Путина новая идея – общее гражданство Украины и РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что общее гражданство сделало бы российский и украинский народы сильнее и успешнее.

Такое заявление он сделал в понедельник в ответ на слова победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ, передает российский "Интерфакс".

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал Путин.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.

При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

Путин также считает необходимым вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим украинцам, покинувшим страну, спасаясь от режима.

Он пояснил, что Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

"Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", - сказал Путин.

Напомним: