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У Путина новая идея – общее гражданство Украины и РФ

Понедельник, 29 апреля 2019, 16:01
У Путина новая идея – общее гражданство Украины и РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что общее гражданство сделало бы российский и украинский народы сильнее и успешнее.

Такое заявление он сделал в понедельник в ответ на слова победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ, передает российский "Интерфакс".

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал Путин.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.

При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

Путин также считает необходимым вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и другим украинцам, покинувшим страну, спасаясь от режима.

Он пояснил, что Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

"Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", - сказал Путин.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
  • Комментируя эту инициативу, Зеленский, в частности, заявил: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Украинская правда

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Темы: ПутинЗеленскийгражданство
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