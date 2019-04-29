У Путіна нова ідея – спільне громадянство України і РФ

Президент РФ Володимир Путін вважає, що спільне громадянство зробило б російський і український народи сильнішими і успішнішими.

Таку заяву він зробив у понеділок у відповідь на слова переможця виборів президента України Володимира Зеленського про надання українського паспорта деяким громадянам РФ, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Правда? Так і сказав? Ну, дуже добре. Це говорить про те, що ми домовимося, напевно", - сказав Путін.

"Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам на Україні, а ми - українцям у Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і шуканого результату. У нас буде спільне громадянство", - підкреслив російський лідер.

При цьому президент РФ переконаний, що росіяни і українці - єдиний народ, нехай і зі своїми особливостями, культурою і мовою.

"У нас є багато спільного. Якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, й українці", - підкреслив він.

Путін також вважає за необхідне повернути українське громадянство екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі та іншим українцям, які залишили країну, рятуючись від режиму.

Він пояснив, що Саакашвілі був "незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни".

"Його слід було б повернути і відновити його в порушених правах, так само як і деяких інших громадян України, які були змушені покинути територію країни і виїхати в землі обітовані, рятуючись від переслідувань сьогоднішнього українського режиму", - сказав Путін.

Нагадаємо,