Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко обвинили в найме "черного политтехнолога", в АП отрицают

Среда, 3 апреля 2019, 13:24
Порошенко обвинили в найме черного политтехнолога, в АП отрицают

Народный депутат Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили заявили, что кандидат в президенты Петр Порошенко нанял себе израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, который славится своими "черными технологиями".

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, а Лещенко в блоге на "Украинской правде".

Саакашвили написал, что Клюгхафт "фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала "Прямой".

"Мы его знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский - марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выбросит серию грязных трюков против Зе", - написал он.

Лещенко в блоге также сообщил, что в команде Порошенко появились новые кадры.

"Теневой штаб Порошенко прирос новым ценным консультантом – действующему президенту Украины в стратегии сохранения власти помогает Моше Клугхафт – политтехнолог из Израиля, который в прошлом году превратил выборы президента Грузии в соревнование грязных политических технологий", - написал он.

Лещенко написал, что "по неизвестным причинам... Моше Клугхафт удалил со своего инстаграма все фотографии Киева, и на память о его безопасности остались только принт-скрины".

"Но теперь мы знаем, что консультант не просто появился в Киеве, но почему-то хочет скрыть этот факт даже от своих немногочисленных подписчиков в инстаграме", - добавил он.

"Моше Клугхафт является политическим технологом, которые исповедует жесткий стиль политической борьбы, не останавливаясь ни перед чем. В ближайшее время стоит ожидать переформатирования всего информационного поля для создания нужной реальности. Компромат, подделанные телефонные разговоры и фейковые переписки в мессенджерах, передергивания, личные атаки, оскорбления и нападки – это стиль работы товарища", - пишет Лещенко.

По его словам, у Клугхафта всегда одинакова стратегия – "нападать на противника настолько сильно, что оппонент не выдерживает и отвечает резким взрывом негатива, и в итоге выгляди плохо".

"Порошенко будет провоцировать Зеленского, чтобы он говорил грубые вещи, которые могут оттолкнуть избирателя. Именно поэтому главной целью штаб действующего президента выбрал вытянуть Зеленского на дебаты и утопить его в негативе, беспрерывно атакуя по каждому поводу", - написал нардеп.

В то же время, заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook обвинил Лещенко и Саакашвили в распространении фейка.

"Саакашвили запустил, а Сергей Лещенко с радостью подхватил фейк о черном грузинском политтехнологе. Не знаю, что в Киеве делает названый человек. Но, судя по фото, он гуляет с друзьями и пьет вино", - пишет представитель АП.

"И ключевое, черные политтехнологи (если они дружат с собственной головой) работают незаметно и тихо", - добавил он.

Напомним:

31 марта состоялся первый тур президентских выборов.

По результатам подсчета 99,89% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,22% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: