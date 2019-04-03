Порошенко обвинили в найме "черного политтехнолога", в АП отрицают

Народный депутат Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили заявили, что кандидат в президенты Петр Порошенко нанял себе израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, который славится своими "черными технологиями".

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, а Лещенко в блоге на "Украинской правде".

Саакашвили написал, что Клюгхафт "фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала "Прямой".

"Мы его знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский - марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выбросит серию грязных трюков против Зе", - написал он.

Лещенко в блоге также сообщил, что в команде Порошенко появились новые кадры.

"Теневой штаб Порошенко прирос новым ценным консультантом – действующему президенту Украины в стратегии сохранения власти помогает Моше Клугхафт – политтехнолог из Израиля, который в прошлом году превратил выборы президента Грузии в соревнование грязных политических технологий", - написал он.

Лещенко написал, что "по неизвестным причинам... Моше Клугхафт удалил со своего инстаграма все фотографии Киева, и на память о его безопасности остались только принт-скрины".

"Но теперь мы знаем, что консультант не просто появился в Киеве, но почему-то хочет скрыть этот факт даже от своих немногочисленных подписчиков в инстаграме", - добавил он.

"Моше Клугхафт является политическим технологом, которые исповедует жесткий стиль политической борьбы, не останавливаясь ни перед чем. В ближайшее время стоит ожидать переформатирования всего информационного поля для создания нужной реальности. Компромат, подделанные телефонные разговоры и фейковые переписки в мессенджерах, передергивания, личные атаки, оскорбления и нападки – это стиль работы товарища", - пишет Лещенко.

По его словам, у Клугхафта всегда одинакова стратегия – "нападать на противника настолько сильно, что оппонент не выдерживает и отвечает резким взрывом негатива, и в итоге выгляди плохо".

"Порошенко будет провоцировать Зеленского, чтобы он говорил грубые вещи, которые могут оттолкнуть избирателя. Именно поэтому главной целью штаб действующего президента выбрал вытянуть Зеленского на дебаты и утопить его в негативе, беспрерывно атакуя по каждому поводу", - написал нардеп.

В то же время, заведующий отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook обвинил Лещенко и Саакашвили в распространении фейка.

"Саакашвили запустил, а Сергей Лещенко с радостью подхватил фейк о черном грузинском политтехнологе. Не знаю, что в Киеве делает названый человек. Но, судя по фото, он гуляет с друзьями и пьет вино", - пишет представитель АП.

"И ключевое, черные политтехнологи (если они дружат с собственной головой) работают незаметно и тихо", - добавил он.

Напомним:

31 марта состоялся первый тур президентских выборов.

По результатам подсчета 99,89% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,22% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.