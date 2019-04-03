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Представители интеллигенции припомнили Зеленскому Украину-"порноактрису"

Среда, 3 апреля 2019, 17:47

Представители украинской интеллигенции обратились к гражданам Украины с призывом не отдавать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Открытое письмо распространяется в соцсетях.

"Украинцы! Мы видим, как в обществе ширится, как эпидемия, восхищение сомнительным претендентом на роль Верховного Главнокомандующего ВСУ", - говорится в обращении.

Представители интеллигенции указывают на тот факт, что большинство населения ошибочно ассоциируют артиста Владимира Зеленского с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько.

В обращении указывается, что кандидат в президенты Зеленский является "проектом одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов "Приватбанка", и, спасаясь от украинских правоохранительных органов, бежал за границу".

По словам подписантов, сейчас олигарх снарядил на президентские выборы целый ряд кандидатов-марионеток, чтобы снова получить возможность паразитировать на государственном бюджете.

Они обращают внимание, что контролируемый Коломойским телеканал "1 + 1", "нарушая журналистские стандарты, превратился в агентство по пиару Зеленского".

"Призываем вас осознать, что кандидат в президенты Зеленский - это совсем не смешно, ибо не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины", - подчеркивают авторы обращения.

По их мнению, Зеленский своим образом жизни, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов.

По словам подписантов, Зеленский "насмехался над святыми вещами и самим государством Украина, представляя ее в образе порноактрисы, а самих украинцев как "глупых гуцулов" и "хохлов-салоедов".

"Заявлял со сцены, что лозунг "Слава Украине"- это для галицких туалетов. И Зеленскому ни разу не пришло в голову извиниться за это перед украинским народом. Вместо этого он унижался перед путинским палачем Рамзаном Кадыровым. И считает, что следует добиваться мира, став перед Путиным на колени и удовлетворив его требования и нужды", - говорят авторы обращения.

Зеленскому также припомнили шутки "Квартала 95" времен Революции достоинства: "Если "Беркуту" выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электроэнергию!".

"Выбрать этого человека президентом - значит превратить Украину в объект насмешек для всего мира", - говорят представители интеллигенции.

"НЕ отдавайте свой голос "по приколу" за обманчивую маску, марионетку коррупционного олигарха. Украинцы! Призываем отнестись к своему выбору серьезно. При нынешних социологических раскладах ценным является каждый голос. Поэтому обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны", - говорится в обращении.

Письмо подписали Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цымбалюк, Юрий Щербак и Владимир Яворивский.

К письму прикреплено особое мнение Ивана Дзюбы.

"Я не увлекаюсь юмором 95-го квартала и не знаю, настолько ли Зеленский талантлив, как о нем говорят его поклонники. Может. Верю. Верю даже Л. Кравчуку, который восторженно сказал, что у него "талант скрит". Дай Бог, пусть искрит, на сцене. Но если будет искрить во главе государства, то может и себя сжечь, и государство", - считает Дзюба.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур президентских выборов.
  • По результатам подсчета 99,99% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.
  • Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах.
  • Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • В сентябре 2016 года на фестивале в Юрмале во время выступления "95-го квартала" Владимир Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых, готовой принять в любом количестве с любой стороны".
  • Позже сам Зеленский заявил, что шутка касается власти, а не страны в целом.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019Зеленский
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