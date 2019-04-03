ООС: Боевики били из гранатометов у Новотроицкого

С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил боевики дважды обстреливали позиции украинских защитников.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 3 апреля.

В частности, террористы стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое.

Также боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Лебединское.

Отмечается, что потерь среди военных ООС нет.

"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в ведомстве.

В пресс-центре отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним: