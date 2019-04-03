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ООС: Боевики били из гранатометов у Новотроицкого

Среда, 3 апреля 2019, 18:26

С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил боевики дважды обстреливали позиции украинских защитников.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 3 апреля.

В частности, террористы стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое.

Также боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Лебединское.

Отмечается, что потерь среди военных ООС нет.

"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в ведомстве.

В пресс-центре отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним:

  • 2 апреля в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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