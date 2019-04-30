ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Лебединское и Пески. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 апреля.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции ОС: из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино, дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески.

Из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции: из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4, из автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.

По данным разведки, 29 апреля одного оккупанта были уничтожены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Лебединское, из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Пески", - подчеркнули в пресс-центре.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.